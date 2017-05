Lesung im Sportresort Hohe Salve mit Bernhard Aichner

07.05.2017, 00:00 Uhr

Aichners internationaler Bestsellerlauf rund um die Rachegöttin Brünhilde Blum geht in die nächste Runde. Der Tiroler gilt als einer der Spitzenreiter im österreichischen Buchexport. „Totenfrau" wurde allein im deutschsprachigen Raum über 170.000 Mal verkauft. „Totenhaus" reihte sich nahtlos in diese Erfolgsgeschichte ein.