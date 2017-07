Musikfestival in Kitzbühel: 3 x 2 Karten zu gewinnen!

26.07.2017, 00:10 Uhr

einzigartigem Star-Aufgebot von 17. bis 19. August in Szene.Die Veranstaltung hat sich zu einem Sommer-Highlight inder Gamsstadt etabliert.Den Auftakt bildet am Donnerstag,17. August, die Opening Party mit vielen Live-Acts in der Innenstadt.Bei der Schlagernacht im Tennisstadion am Freitag, 18.8., treten hochkarätige undrenommierte Künstler auf:Johnny Logan, Matthias Reim, Anita & Alexandra Hofmann, Charly Brunner & Simone, die Dorfrocker, Francine Jordi (Vorprogramm Stina Gabriell, Vincent Gross, Mela Rose, Julian David).

Am Samstag, den 19. 8., folgt als weiteres Highlight das Open Air mit Andreas Gabalier & Band (Vorprogramm: Rosi Schipflinger, Tom Post, The Monroes).Mehr Info: www.kitzmusik.at