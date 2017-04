Oberndorfer spielen "Mei Oide bin i"

26.04.2017, 09:53 Uhr

Premiere ist am Samstag, 6. 5., 20 Uhr (mit Musik und Begrüßungsdrink); weitere Termine: Do, 11. 5., Fr. 12. 5. (Muttertagsvorstellung mit Überraschung für die Damen), Fr, 26. 5. (jew. 20 Uhr), Sa, 27. 5., 15 u. 20 Uhr, Fr, 9. 6., Sa, 10. 6., jew. 20 Uhr, im Kaiserhotel Neuwirt.Karten/Reserv.: 05352/62906, Restkarten an der Abendkassa.