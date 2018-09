Schwebend über die Kitzbüheler Alpen

09.09.2018, 00:00 Uhr

Einer der Höhepunkte ist die traditionelle „Nacht der Ballone“ am Sonntag, 23. 9., 19 Uhr, Stöcklfeld in Kirchberg samt großem Feuerwerk (Ausweichtermin Mi, 26. 9.). Schon um 14 Uhr gibt es das Libro-Kinderfest

Programmhöhepunkte:

Am Dienstag, 25. 9., ist um 5.30 Uhr eine romantische Sonnenaufgangsfahrt geplant. Am Mittwoch, 26. 9., findet der Abendstart aller Ballonteams in Brixen beim Brixnerwirts-Feld statt. Mit ihrem Start am Donnerstag, 27. 9., um 17 Uhr bei der Hühnerfarm (Mühltal) in Westendorf sorgen die Ballon Cup Teilnehmer für ein attraktives Rahmenprogramm des „Schau zuichi Marktes“.Wertungs- und Publikumsfahrten täglich um 7.15 Uhr und um 15.45 Uhr. Publikumsfahrten zum Sonderpreis von 260 € (Abendfahrt 220 €), buchbar im TVB, 057507-2000.Sonntag, 23.09.2018:Ab 07.15 Uhr: Begrüßungsfahrt der Ballon Cup Teilnehmerab 14.00 Uhr: Libro-Kinderfest beim Stöcklfeld in Kirchbergab 15.45 Uhr: Wertungs-und Publikumsfahrtenab 19.30 Uhr: Nacht der Ballone und Feuerwerk beim Stöcklfeld in KirchbergMontag, 24.09.2018:Ab 15.45 Uhr: Hopperchallenge (Einsitzer)Dienstag, 25.09.2018:Ab 05.30 Uhr: SonnenaufgangsfahrtMittwoch, 26.09.2019:Ab 17.00 Uhr: Hopperchallenge sowie Start aller Ballon Teams beim Brixnerwirtsfeld von Brixen im ThaleDonnerstag, 27.09.2018:Ab 17.00 Uhr: Hopperchallenge sowie Start aller Ballon Teams bei der Hühnerfarm Mühltal in Westendorf