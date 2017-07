Sommerakademie

Ergänzend zur Sommerwerkstatt des TVB veranstaltet der Verein zur Förderung der EDV im Kaiserwinkl diem Alter von 8 … 14 Jahren. Alle Kurse beginnen um 9:30 und enden im 16:30. Jeder Kurs kostet pro Teilnehmerin oder Teilnehmer € 29.—inkl. Mittagessen mit Betreuung. Kursort: 6345 Kössen, Lendgasse 12 in den Räumen der Computeria. In der Sommer-Akademie werden heuer in derfolgende Kurse angeboten:(8 … 10 Jahre)Wir lernen die unterschiedlichsten Materialien wie Karton, Papier, Buntpapier, Ölkreiden, Farben, Buntstifte uvm. kennen. Mit diesen Materialien erstellen wir die unterschiedlichsten Arbeiten, die wir auch mit nach Hause nehmen können.8 … 10 Jahre)Wir lernen verschiedene textile Materialien und vor allem Techniken zur Be- und Verarbeitung kennen. Wir erstellen verschiedene Werkstücke, die wir nach Hause mitnehmen können.(8 … 10 Jahre)Zu einem Alltagsthema erstellen wir zuerst ein Drehbuch, dann nehmen wir die Szenen auf und zum Schluss wird der Film geschnitten und vertont. Natürlich bekommt jeder den Film auf DVD mit nach Hause.(8 … 10 Jahre)Wir lernen Begriffe wie Strom, Spannung, Widerstand kennen und bauen einfache Stromkreise mit Schalter und Lämpchen auf. Alles natürlich mit harmlosen Spannungen aus der Batterie. Wir lernen auch, wie man mit einem Vielfachmessgerät umgeht und Messungen durchführt.(8 … 10 Jahre)Wir führen Experimente mit Schwerkraft, Licht, Magnetismus, Elektrizität und Schall durch.

(11 … 14 Jahre)zu einem selbst gewählten Thema sammeln wir im Internet Informationen, gestalten eine Präsentation, bearbeiten Bilder, bauen Audio- und Videodateien ein und erstellen eine Homepage(11 … 14 Jahre)Zu einem Alltagsthema erstellen wir zuerst ein Drehbuch, dann nehmen wir die Szenen auf und zum Schluss wird der Film geschnitten und vertont. Natürlich bekommt jeder den Film auf DVD mit nach Hause.11 … 14 Jahre)Neben den Handwerkzeugen lernen wir auch den Umgang mit Elektrowerkzeugen, wie Dekupiersäge und Schleifmaschine. Wir erstellen einfache Werkstücke und arbeiten auch mit einem Brennkolben.(11 … 14 Jahre)Wir lernen Begriffe wie Strom, Spannung, Widerstand kennen und erforschen den Unterschied zwischen Gleich- und Wechselspannung. In beiden Fällen arbeiten wir mit ungefährlichen Spannungen. Wir lernen die Funktionsweise eines Vielfachmessgerätes, aber auch die Einsatzmöglichkeiten von Oszilloskop und Frequenzgenerator kennen. Wir erstellen ein Verlängerungskabel, das wir auch nach Hause mitnehmen können.(11 … 14 Jahre)Wir lernen Begriffe wie Strom, Spannung, Widerstand kennen und erforschen die Funktionsweise von Dioden. Wir lernen löten und bauen dann eine einfache elektronische Schaltung auf, die wir mit nach Hause nehmen können.Anmeldung:• Über die Homepage• Per mail: