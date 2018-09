07.09.2018, 00:00 Uhr

Buchpräsentation in Brixen

BRIXEN. Am Freitag, 14. 9., wird um 20 Uhr in der Aula der VS Brixen das Buch bzw. der Bildband "Tiroler Bergwelt – sehen, schauen,staunen" vorgestellt. Die Fotos im Buch stammen von Herbert Laiminger, die Texte von Hans Laiminger. Auf 144 interessanten Seiten wird durch die Bergwelt Nord-, Süd- und Osttirols geführt.