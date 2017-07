27.07.2017, 09:24 Uhr

Geschmackvolle Arbeit für Menschen mit Behinderung im Kulinarium

KITZBÜHEL (navi). Im Kulinarium Kitzbühel erhalten Menschen mit Behinderung oder Lernschwäche die Möglichkeit, ihre Talente und Fähigkeiten im Bereich Küche und Gastronomie zu entfalten.Pädagogische Mitarbeiterinnen, erfahrene Köche und der Küchenchef stimmen morgens gemeinsam die Tagesplanung ab. „Wir stellen den Tagesablauf mittels Symbolen und einfacher Sprache dar. Das ist für alle verständlich und fördert die Selbstständigkeit im Arbeitsalltag. Je nach persönlichen Fähigkeiten werden die MitarbeiterInnen mit Behinderung eingeteilt, z. B. zum Suppenkochen, Brötchenbelegen oder zur Betreuung eines Caterings“, erklärt Küchenchef Walter Laiminger.

Das Konzept wirkt. Martin freut sich über seine fixe Arbeit als Suppenchef. Die tägliche Routine tut ihm gut, die Erfolgserlebnisse fördern sein Selbstwertgefühl. Angeleitet von den Köchen hat er sogar seine eigene Rezeptmappe zusammengestellt. „Ich brauche dadurch weniger Hilfe“, erklärt er stolz. Durch die Rezeptmappe und den leicht verständlichen Tagesplan kann Martin alle Aufgaben eigenständig bewältigen. Und gibt es doch Fragen, helfen die KollegInnen gerne weiter.Das Kulinarium Kitzbühel beliefert Schulbuffets und bietet Caterings für Firmen und Privatpersonen an. In der Eurotours-Kantine in Kitzbühel wird wochentags auch das Mittagessen für über hundert Menschen zubereitet und verkauft.