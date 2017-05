Weltladentag zum Thema "Flucht"

02.05.2017, 13:37 Uhr

Für 2017 wurde von der Aktion für eine Welt bzw. den Weltläden aufgrund der aktuellen Lage das Thema „Flucht“ gewählt. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind derzeit über 60 Millionen Menschen auf der Flucht - so viele wie noch nie. Zahlreiche Menschen fliehen vor Bürgerkriegen und Verfolgung in ihrer Heimat, andere versuchen, sich wegen wirtschaftlicher Perspektivenlosigkeit oder den Folgen des Klimawandels woanders eine neue Existenz aufzubauen.Der Weltladentag in St. Johann findet am Samstag , den 13. Mai, von 10 bis 16 Uhr direkt beim Weltladen (bei schönem Wetter im Garten) in St. Johann, Speckbacherstr. 16, statt.

Die BesucherInnen erwartet ein buntes Programm mit interessanten Infos zum Thema Flucht, Spielen aus aller Welt, Musik, leckeren Speisen mit Produkten von Fairtrade Lebanon, sowie Kaffee und hausgemachte Kuchen.