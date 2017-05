02.05.2017, 12:06 Uhr

Fit-Gym: Pilates für Frühaufsteher

ST. JOHANN. Der Fitness-Verein Fit-Gym bietet in St. Johann vom 16. 5 bis 27. 6. einen Pilateskurs für Jederfrau/-mann an (Dehn- und Kräftigungstraining, in Kleingruppen, mit geprüfter Pilates-Trainerin, keine Vorkenntnisse erforderlich). 7 Einheiten jew. Dienstag, 9 - 10 Uhr, JUZ St. Johann. Anm. bis 10. 5. unter www.fitgym.at

