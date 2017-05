FIT MIT ASTRID DURCH DEN SOMMER

AT

6363 AT

, 6363 AT Westendorf AT

Westendorf , 6363 AT Westendorf AT

BEI DIESEM KURS IST EINE ANMELDUNG UNBEDINGT ERFORDERLICH





Die TN werden immer Montag vormittags informiert (per SMS oder WhatsApp) welcher Kurs an diesem Tag angeboten wird.



Bei Schönwetter Outdoor bei Schlechtwetter Indoor.

Bezahlt wird vorort: pro Kurs € 8,00

Wann: jeden Montag von 19:00 - 20:30 Uhr

Kursstart: 10.07.2017



KURSANGEBOTE:



Funktionales Zirkeltraining;Piloxing;Pound Rockworkout;Bodega moves;

Bodega reflow;



Mehr Info´s gibt es per Mail bzw. telefonisch.



Anmeldung unter: astrid.hetzenauer@gmail.com oder Tel: 0676/3377209