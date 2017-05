Heilpflanze des Jahres 2017 - Das Gänseblümchen (Bellis perennis)

07.05.2017, 19:43 Uhr

's SchweizerlI kenn' a ganz a liab's Bleamei -so bescheid'n und kloa;ma siecht's in an jeden Anger,es wachst auf an jeden Roa.Tuat se nit aufmux'n,bleib oiwei am Bod'n,dräng nit auf Bewunderung,feilscht nit auf an Lohn.

Hat tausende G'schwister,hamb se oi gern,leucht'n aussa aus de Felder,wia vom Himmi de Stern.Is a gar nia beleidigt,is oiwei guat drauf.Trittst es a mit de grob'n Schuach amoi nieda,steht's hinter dir glei wieda auf.Lasst's Köpfei nit hänga,lacht di a no liab u -wia wann's zu dir sagat:"Hat a nix tu!"Fragst es: "Wia's grad so glücklich is?Wia's des grad macht"? -gibt's dir zur Antwort - schnell und bedacht:"Ja, weil mi da Herrgott selber hat g'macht"!