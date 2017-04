Ab jetzt: Karten für Kabarett Elke Wilkens

Elke Winkens: Alles gelogen!Kabarettprogramm mit Musik am Freitag, den 12. Mai um 20:00 Uhr im Casino KitzbühelNach 20 Jahren im Showbusiness weiß Elke Winkens: Alles gelogen!Der gefährliche Stunt: Gelogen!Das Alter: Gelogen!Die Interviews: Gelogen!Die heile Familie: Gelogen!Das faltenfreie Foto: Gelogen!Elke Winkens wirft mit Ihnen einen Blick hinter die Kulissen des Showgeschäfts und gewährt Einblick in persönliche Erlebnisse. Sie singt, tanzt, erzählt Anekdoten und Geschichten aus ihrem Leben:

Wieso eine Frau um die 40 in unserer Gesellschaft nicht alleine leben darf. Wie sie über ihre Verhältnisse lebt und trotzdem noch unter ihrem Niveau. Und warum der Spitzname ihrer Kindheit hier in Österreich zum Problem wurde.Dazwischen geht es auch nachdenklich, ehrlich und ungeschönt um gescheiterte Beziehungen, Lebensenttäuschungen und Ungerechtigkeiten. Elke Winkens erzählt die ganze Wahrheit! Oder ist doch nur alles gelogen?Kartenvorverkauf unter www.oeticket.com sowie direkt im Casino Kitzbühel täglich ab 15:00 Uhr an der Rezeption. Karten sichern wäre wohl nicht verkehrt nachdem beim letzten Kabarett-Termin alles ausverkauft war.Und das ist jetzt nicht gelogen!