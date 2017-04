„Gott und Söhne“ im VZK Kössen

27.04.2017, 16:42 Uhr

Das Kabarett von Thomas Stipsits und Manuel Rubey kam beim Publikum sehr gut an und ließ kein Auge trocken.

KÖSSEN(jom).Am vergangenen Mittwoch den 26.April gastieren Stipsits&Rubey mit ihrem Kabarettprogramm "Gott und Söhne" im VZK. Unter der Regie von Alfres Dorfer dreht sich alles um eine Firma, die in 30 Tagen Glück bietet. Was will sie dafür haben? Bloß einen kleinen Einblick in dein Leben, mehr nicht. Dies ist der Ausgangspunkt der Geschichte Gott&Söhne. Blöderweise bemerken sie, dass sie eigentlich einen Dritten bräuchten der den Part des Firmenchefs übernimmt und so fragen sie ihren Techniker Christian ob er diese Rolle vorübergehend übernehmen könnte. Doch Christian findet Gefallen an der Rolle und wächst immer mehr hinein. Die beiden verpackten Gags und viel Blödsinn in eine absurde Rahmenhandlung.Das Publikum wurde miteingebunden und durch verschiedenste Handlungsstränge und viele Protagonisten die von den beiden dargestellt zwar zeitweise verwirrt, aber zugleich auch bestens unterhalten.