Attraktiv auch ohne Thiem

10.05.2017, 16:24 Uhr

Vom 29. Juli bis 5. August hat in Kitzbühel wieder der Tennissport die Fäden in der Hand.

KITZBÜHEL (niko). Die nächste Auflage des Generali Open steht an, die Maxime der Veranstalter bleibt dabei dieselbe: stetige Weiterentwicklung und innovative Ideen.Auch in Abwesenheit von Dominic Thiem können die Veranstalter rund um Turnierdirektor Alexander Antonitsch und Veranstalter Herbert Günther vor dem Start der 73. Turnierauflage die ersten Spieler präsentieren. Mit David Ferrer (ESP), der ehemaligen Nummer drei der Welt, Pablo Cuevas (URU) sowie Gilles Simon (FRA) und Viktor Troicki (SER) wartet ein dichtes Feld an Sandplatzspezialisten. Daneben geben Vorjahressieger Paolo Lorenzi (ITA), Philipp Kohlschreiber (GER), Dustin Brown (GER) sowie Tommy Haas (GER) Kitzbühel die Ehre: „Wir sind sehr positiv und freuen uns über ein tolles Spielerfeld. Nennschluss ist aber erst am 19. Juni und wir bekommen noch permanent Anfragen“, so Antonitsch.

Letzter Sandplatzauftritt von Tommy Haas

Generali weiter an Bord

Weltrekordversuch

Für Tommy Haas bedeutet Kitzbühel ein Abschied auf Sand. Mit im Hauptfeld sind mit Gerald und Jürgen Melzer auch mindestens zwei Österreicher. Die vom Veranstalter zu vergebenden Wildcards wurden den beiden Österreichern bereits frühzeitig zugesagt: „Wir hoffen aber, dass sie es noch aus eigener Kraft ins Hauptfeld schaffen und wir die Wildcards wieder für andere Spieler zur Verfügung haben“, so der Turnierdirektor.Die Vorverkaufszahlen liegen zur selben Zeit wie 2016 schon um 12 % höher. Das stimmt auch Generali-Vorstand Arno Schuchter froh: „Uns überzeugt die Professionalität der Veranstalter, gepaart mit dem familiären Rahmen des Turniers.“Auch was die Infrastrukturmaßnahmen im Stadion angeht, sei man nun in den Endverhandlungen mit der öffentlichen Hand, so Günther: „Unser Plan ist, zunächst einmal das Stadion selbst auf Vordermann zu bringen."Im Rahmen des heurigen Turniers wird das größte Amateur-Turnier der Welt ausgetragen. Die Anmeldungen für das größte Tie Break Shoot Out der Welt sind auf der Homepage www.generaliopen.com möglich.