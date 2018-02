Begabte Schülerinnen beim Redewettbewerb

08.02.2018, 00:00 Uhr

Sie traten mit zweisprachigen Reden an, in denen Sie mehrmals zwischen Deutsch und einer weiteren Sprache wechselten. Sie sprachen über ein Thema ihrer Wahl (aus einem Themenpool) und stellten so ihre rhetorischen und sprachlichen Stärken sowie ihre Fähigkeit zur inhaltlichen Darstellung des Themas unter Beweis.Für die Finalrunde Ende Februar in Wien haben sich folgende Schülerinnen qualifiziert:Maria Hanks (3e- Deutsch+ Englisch), Alina Mitas (3e-Deutsch+ Polnisch), Anabelle Krimbacher (3e-Deutsch+ Französisch).