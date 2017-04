Begleitung am Ende des Lebens: "Wenn du bei mir bist, geht's mir gut"

21.04.2017, 10:35 Uhr

Dort zu wirken, wo andere aufgeben, ist die Aufgabe ehrenamtlicher HospizbetreuerInnen. Die Tiroler Hospiz Gemeinschaft bietet nun eine Ausbildung an.

TIROL/BEZIRK KITZBÜHEL (red.). "Für mich ist es eine sehr schöne und erfüllende Aufgabe, dort zu wirken, wo andere aufgeben. Es sind oft die kleinen Dinge, mit dem wir dem Menschen Freude, Halt oder Sicherheit geben", so Christine Eder, Regionalbeauftragte der Tiroler Hospizgemeinschaft für den Bezirk Kitzbühel.Eder sorgt dafür, dass hilfesuchende Menschen im Bezirk von HospizbegleiterInnen betreut werden können.„Uns geht es darum, die uns anvertrauten Menschen und seine Angehörigen in den letzten Wochen, Monaten, manchmal auch Jahren gut zu begleiten. Wir möchten Momente schenken, in denen es ihnen trotz oder mit ihrem Leid, ihrem Abschiedsschmerz und ihrer Trauer gut geht.“

Ausbildung zur ehrenamtlichen Mitarbeit

Liebevoller Abschied

Die Tiroler Hospizgemeinschaft bietet nun eine Ausbildung zur ehrenamtlichen Mitarbeit als HospizbegleiterIn an. Männer und Frauen sind willkommen. Die HospizbegleiterInnen selbst sehen sich als Ergänzung der Betreuung durch Angehörige, ÄrztInnen und Pflegende und bieten Besuchsdienste zu Hause, im Krankenhaus und im Pflegeheim. Zur Ausbildung veranstaltet die Hospizgemeinschaft am 2. Mai einen Infoabend (19-21 Uhr) im Pflegeheim Oberndorf, Alfons-Waldeweg 29. Die Ausbildung selbst startet im September 2017 in Wörgl (bis März 2018).Die Tiroler Hospizgemeinschaft gibt es seit 1992. 70 haupt- und 226 ehrenamtliche MitarbeiterInnen schenken in Tirol Zeit und Aufmerksamkeit für sterbende Menschen. 21 ehrenamtliche HospizbegleiterInnen arbeiten im Bezirk Kitzbühel. Sie alle haben die Ausbildung für ehrenamtliche HospizbegleiterInnen bei der Tiroler Hospizgemeinschaft gemacht, weil es ihnen ein Anliegen ist, Menschen am Lebensende Zeit und liebevolle Aufmerksamkeit zu schenken. Ihre Dienste sind kostenlos, das Angebot finanziert sich ausschließlich durch Spenden.Eine der ehrenamtlichen MitarbeiterInnen des Bezirkes ist Elisabeth Bachler. „Eines Tages,“ erzählt sie, „als ich mich von einer älteren Dame, die ich am Ende ihres Lebens begleiten durfte, verabschiedete, nahm sie meine Hand, streichelte sie und sagte: ‚Wenn du bei mir bist, geht‘s mir gut.‘ In diesem Moment, den ich nie in meinem Leben vergessen werde, wurde mir bewusst, wie mein persönlicher Auftrag in der Hospizarbeit lautet: Achtsam darauf zu schauen, das sich Menschen trotz ihres Leidens und ihrer Trauer gut fühlen können.“DGKS Christine Ederchristine.eder@hospiz-tirol.at0676/88188305Sparkasse KitzbühelIBAN: AT77 2050 5000 0003 5220