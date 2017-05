Casino Fest zum 50er Jubiläum 20. Mai

Casino Kitzbühel feiert großes MaifestTag der offenen Tür, Spielerklärungen, Spanferkel-Essen, Musik und großes Festzelt garantieren am Samstag, den 20. Mai von 12 bis 22 Uhr ein besonderes ErlebnisDas Maifest des Casino Kitzbühel steht ganz im Zeichen des Jubiläumsjahres „50 Jahre Casinos Austria“ und wartet mit einem Programm – vollgepackt mit Erlebnissen - auf die Gäste: Gestartet wird im Casino selbst mit einem Tag der offenen Tür, bei dem Besucher ab vollendetem 18. Lebensjahr von 12.00 bis 14.00 Uhr einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des Casino Kitzbühel machen können. Die Gäste können sich ausführlich über alles rund ums Spiel und die hochtechnischen Abläufe informieren. Weiters stehen kostenlose Spielerklärungen für Roulette, Black Jack, Poker und die Spielautomaten am Programm. Mit dem erworbenen Wissen kann man sein Glück dann auch gleich in die Tat umsetzen und um kleine Geschenke aus der Casino Collection spielen.

Beste Verpflegung ist dabei garantiert: Den gesamten Tag lang sorgt das Cuisino Kitzbühel - das Restaurant im Casino Kitzbühel - mit einem köstlichen Spanferkel-Essen, Bauernkrapfen und vielem mehr im Festzelt in der Hinterstadt für das leibliche Wohl der Besucher.Die passende musikalische Unterhaltung kommt ab 12.00 Uhr von Brennholz-Music, die mit einer einzigartigen Abwechslung von Gesang und Akrobatik am Instrument Musik darbieten, die zum Tanz auffordert. Vom Blues, über Rockabilly, Swing, Rock`n` Roll der 50er Jahre oder die Country-Version des AC/DC-Klassikers „Highway to Hell“ - Brennholz-Music verfeinert alte Schlager durch eine lebendige Interpretation.Ab 15.00 Uhr sorgt der Kitzbüheler Musikproduzent, Schlagzeuger und DJ Bill Sathrum für Stimmung. Seine eigenständigen bis dickköpfigen musikalischen Ausflüge in dunkle südamerikanische Alleen bis über unbegangene Traumfelder Europas führen wieder auf warme und erhellende Lichtungen Kaliforniens und in ebenso klar definierte wie raffinierte Zen-Gärten. Geschmackvolle multigenre Musik für gemütliche Lauscher, affine Entdecker und bewegungslustige Tänzer.Für einen außergewöhnlichen Abend sorgt ab 18.00 Uhr saint john green leaves. Eine äußerst gelungene Mischung aus irischen Traditionals und Klassikern der Rockmusik im Sound der „ Grünen Insel“ begeistern ihre ständig wachsende Fangemeinde. Prädikat: sehr empfehlenswert