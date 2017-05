Der Biber am See und die Politik

05.05.2017, 09:34 Uhr

Das Tier steht unter strengem Schutz (Landesgesetz). Man könne den Biber nicht vertreiben oder aussiedeln, ihm jedoch das Leben schwer machen - wie es bereits praktiziert werde (Bäume streichen, Zäune etc.). "Wenn er zu wenig zum Fressen findet, weicht er. Derzeit ist nicht mit einer Zunahme von Tieren zu rechnen, da die ansässige Biberfamilie die Jungen zum Abwandern dränge. Man habe den Biber auch bereits in den südöstlichen Teil des Sees verdrängt", so Widmoser.Zur Information der Bevölkerung gibt es am Freitag, 12. Mai, 19.30 Uhr (Treffpunkt Badeanstalt) eine Informationsveranstaltung mit Rundgang.