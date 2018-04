Die "Baustelle" Stadtpark soll wieder zur Ruhe kommen

26.04.2018, 14:45 Uhr

Bäume gefällt, Bau- und Sanierungsarbeiten, Kritik an "Zuständen"

KITZBÜHEL (niko). Wir bereits berichtet, wurde die große Hängebuche im Stadtpark bereits vor Jahren Opfer eines Vandalenaktes (Rinde großflächig abgeschält). Der Baum ist abgestorben.Trotz großer Bemühungen durch Stadtgärtner Ägydius Mettler konnte der Baum nicht gerettet werden und musste letztlich aus Sicherheitsgründen (spielende Kinder etc.) gefällt werden.Zudem mussten auch die beschädigten Birken nahe dem Kreuzungsbereich Malinggasse - Josef Herold Straße gefällt werden. Hier werden als Ersatz zwei Blumeneschen gepflanzt, wie aus dem Stadtamt verlautbart wird.

Derzeit finden Sanierungsarbeiten im Park statt, ein Gehweg wird neu angelegt, dieser dient zudem als Feuerwehrzufahrt und muss entsprechend befestigt werden."Der Park werde sich in Zukunft wieder als Erholungsoase inmitten der Stadt präsentieren. Ein wenig Geduld ist aber noch angebracht", so Pressesprecher Felix Obermoser. Im Gemeinderat hatte es Kritik an den "Zuständen" im Park gegeben (GR A. Gamper). Der Park war wiederholt von Bauarbeiten (BH etc.) betroffen. Nun soll bald wieder Ruhe in der Grünoase einkehren.