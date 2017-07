Drohnen-Luftrechtskurs in Oberndorf bei Kitzbühel

Eine tolle Gelegenheit für alle Drohnen-Pilotinnen und Piloten





|hesa.Der Kurs bietet eine umfassende Einführung in die luftfahrtrechtlichen Grundlagen und Bestimmungen, die beim Betreiben eines uLFZs zu beachten und zu befolgen sind.Die Themengebiete umfassen u.a. die relevanten Gesetze, Luftraumstrukturen in Österreich, Luftfahrtverkehrsregeln, Luftfahrtinformationen und allgemeine Pflichten als Pilot/in eines uLFZs.

Es wird auch auf individuelle Problematiken und Fragen eingegangen, ebenso wird der Fragenkatalog für die Prüfung abgearbeitet.Es sind keine Voraussetzungen notwendig.Auf Grund der hohen Erfolgsaussichten durch die Schulung, wird die Prüfung unmittelbar im Anschluss an den Kurs abgelegt.Die schriftliche Prüfung findet am letzten Seminartag bzw. am 24.08.17 (Dauer ca. 1/2 h) statt.Die Prüfungstaxe ist separat bei der Austrocontrol in der Höhe von € 14,40 abzulegen.Die Kosten für den Kurs, inkl. Kursunterlagen, Zertifikat und Prüfungsvorbereitung betragen pro Person € 385,--Mindestteilnehmerzahl: 15 Personen.Ihre Verbindliche Anmeldung bis zum 23.07.2017 via Email an office@safety-kitz.eu möglich!Weitere Informationen auch telefonisch unter +436645554488 möglich.Quelle: Peter Jammernegg (via Facebook)