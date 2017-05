10.05.2017, 14:27 Uhr

So wurde der Kindergarten erweitert, PCs für die Schule angekauft, eine Vakuumpumpe in der Pumpstation eingebaut, ein Gemeindeauto gekauft und die Straßenbeleuchtung Pumpstation bis Schmiedweg neu errichtet. "Die außertürlichen Ausgaben konnten aus dem laufenden Budget finanziert und trotzdem ein positiver Jahresabschluss erreicht werden", so Dagn.