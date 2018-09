Eröffnungsfeier am Koasapark

08.09.2018, 12:06 Uhr

Unterberger Immobilien investierte 20 Mio. € in Geschäfts- und Wohnhaus in St. Johann.

ST. JOHANN (niko). Am Freitag wurde zur Eröffnungsfeier beim Koasapark geladen. Die Segnung nahm Dekan Johannes Trausnitz vor. "Heute stehen all unsere Mieter, Geschäfts-, Büro- und Handelspartner sowie Planer und Professionisten im Mittelpunkt. Wir feiern ein gelungenes, ansprechendes Objekt. Hier wird ein starker Impuls gesetzt für Wohnraum und Arbeitsplätze, es ist ein vitaler Platz enstanden", so GF Josef Feichtner (Unterberger Immobilien)."Es gab eine gedeihliche professionelle Zusammenarbeit. Aus einer reinen Gewerbefläche ist nun ein gelungener Mix aus Gewerbe und Wohnraum entstanden, und das in ansprechender architektonischer Form an einer wichtigen Eingangsstraße zur Marktgemeinde", so Bgm. Stefan Seiwald.

Samt Grundstücksankauf betrug die Investitionssumme rund 20 Mio. €", erklärte Bauherr Fritz Unterberger bei der Firstfeier im Vorjahr. "47.500 m3 umbauter Raum samt Tiefgarage, 6.000 m2 Grundstücksfläche, 7.500 m3 Beton und 670 Tonnen Stahl für den Rohbau", fasste Projektleiter Robert Bachmann einige Fakten prägnant zusammen.In dem geschwungenen, langgezogenen Gebäude sind 47 Eigentumswohnungen (Kauf, auch Miete möglich) sowie Geschäfts-, Praxis- und Büroflächen (Miete oder Kauf) untergebracht. Im Erdgeschoß haben sich bereits Billa, Fressnapf, Holter, Matratzen Concord und DAN Küchen angesiedelt, eine Apotheke soll noch folgen.