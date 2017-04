Fünf goldene Verdienstmedaillen für Hopfgartner Musikanten

19.04.2017, 13:01 Uhr

Fünf Musiker der Musikkapelle Hopfgarten erhielten beim Frühjahrskonzert die goldene Verdienstmedaille

HOPFGARTEN (red.). Unter der Leitung ihres begnadeten Kapellmeisters Christian Egger gab die Musikkapelle Hopfgarten, welche im Jahre 1795 gegründet wurde und damit zu den ältesten Musikkapellen des ganzen Landes gehört, am vergangenen Samstag, den 8. April ein Frühjahrskonzert der Sonderklasse.Mit einem flotten Marsch eröffnete die Kapelle, zu welcher derzeit 56 Musiker und vier Marketenderinnen gehören das Konzert und durchs Programm führte in bewährt guter Weise Joch Weißbacher. Vor der Pause wurden schließlich die Jungmusikerleistungsabzeichen übergeben und so erhielten Jakob Egger (Horn), Johann Engel (Tenorhorn) und Marcel Kohlreiter (Schlagzeug) das bronzene Leistungabzeichen. Peter Schernthanner (Posaune) und Theresia Wartlsteiner (Fagott) erhielten das silberne Leistungsabzeichen und die Neueste in der Kapelle Claudia Foidl gar das goldene Leistungsabzeichen auf der Querflöte.

Ehrungen und Applaus

Natürlich durften auch die traditionellen Ehrungen nicht fehlen und so wurde Martin Fuchs für seine 40 Jährige Mitgliedschaft, Josef Astner und Barbara Hofer für ihre 50 Jährige Mitgliedschaft und Georg Egger für seine 55 Jährige Mitgliedschaft mit der Verdienstmedaille in Gold ausgezeichnet. Ein wahres Urgestein der Kapelle, nämlich der 82 Jährige Flügelhornist Leonhard Ehrensberger, welcher vor zwei Jahren bereits zum Ehrenmitglied ernannt wurde erhielt an diesem Abend unter tosendem Applaus aller Anwesender die Verdienstmedaille in Gold für seine sage und schreibe 65 Jährige Mitgliedschaft bei der Musikkapelle Hopfgarten.