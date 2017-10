Große Übung für die Einsatzkräfte in Aschau

11.10.2017, 12:34 Uhr

Die besondere Herausforderung lag in der Rettung und Versorgung der Unfallopfer. So musste etwa die Wasserrettung zwei geflüchtete und im Bachbett verunfallte Opfer bergen. Parallel zur Befreiung und Versorgung der Patienten durch die Feuerwehr und den Rettungsdienst übernahm das Kriseninterventionsteam die Betreuung der geschockten Angehörigen.Diese Übung habe einmal mehr die Komplexität eines solchen Ereignisses aufgezeigt. Die daraus gewonnen Erkenntnisse tragen dazu bei, dass im Ernstfall noch rascher und effizienter geholfen werden kann. , so das Resümee der Verantwortlichen.