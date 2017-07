Hohe Salve - ein toller Aussichtsberg in Tirol

15.07.2017, 23:35 Uhr

„Herrliche Berge, sonnige Höhen“ kann so einfach sein – mit zwei modernen Gondelbahnen kommen Sie entspannt zum Gipfelsieg. Der herrliche 360° Panoramablick ist einer der schönsten in den Alpen, die Ausblicke auf die Kitzbüheler und Zillertaler Alpen, die Tauern, den Wilden Kaiser und gesamt auf über 70 Dreitausender beeindrucken jeden Besucher.Einkehr halten kann man nicht nur in zahlreichen gemütlichen Hütten, sondern auch in der höchst gelegenen Wallfahrtskirche Tirols, die dem Himmel so nahe ist wie keine andere. Die Salvenkirche ist nach Johannes dem Täufer benannt. Am frühbarocken Altar mit Figuren des Hl. Johannes wird am 5.7., 2.8., 6.9. und 4.10. immer um 11.00 Uhr eine Andacht gehalten.Die Bergbahnen öffnen aber auch zahlreiche Möglichkeiten für wunderschöne Wanderungen, die man selbst einfach und kurz aber auch ausgedehnt gestalten kann.

Barrierefrei Genießen - die Gondelbahnen sind behindertengerecht konstruiert, an den Stationen sind Behinderten-WCs vorhanden. Auch der Weg zur Gipfelalm Hohe Salve kann problemlos mit einem Rollstuhl zurückgelegt werden.Jeder Besucher kann bei Benützung der Liftanlagen (9.00 bis 18.00 Uhr) die Parkgarage direkt an der Gondelbahn GRATIS benützen und so sein Auto wetterunabhängig und geschützt abstellen. (hohe.salve.at)