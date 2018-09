KFV-Aktion: "Schau auf dich und nicht auf's Handy"

13.09.2018, 10:04 Uhr

Ablenkung im Straßenverkehr zählt zu den häufigsten Unfallursachen in Österreich. Davon sind jedoch nicht nur motorisierte Verkehrsteilnehmer betroffen, sondern zunehmend auch Fußgänger, die häufig durch eine intensive Smartphone-Nutzung ihrer Umgebung nicht mehr die erforderliche Aufmerksamkeit schenken. Um diesem negativen Trend entgegenzuwirken, macht das KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) mit der Verkehrssicherheitsaktion "Schau auf dich und nicht auf's Handy!" auf humorvolle Art und Weise mit Laternenairbags und essbaren Mobiltelefonen auf die Gefahren von Ablenkung im Straßenverkehr aufmerksam.

"Eine Beobachtung des KFV zeigt, dass 15 %der Fußgänger in Tirol beim Queren einer Straße erkennbar abgelenkt sind (österreichweit 29 %)", so Martin Pfanner vom KFV. Die Folge: Allein im Jahr 2017 haben sich auf den Straßen im Bezirk Kitzbühel lt. Unfallberichten aufgrund von Ablenkung 14 Unfälle mit Fußgängern ereignet (Tirol: 175 Unfälle, ein Getöteter).Österreichweit werden im Rahmen der neuen Verkehrssicherheitsaktion an von Fußgängern stark frequentierten Straßenabschnitten Laternenmasten mit weichen Airbags gepolstert. Der provokante Slogan "Ob das nächste Auto auch so gut gepolstert ist? Schau auf dich und nicht auf's Handy!", der auf allen "Laternenairbags" abgedruckt ist, soll vor allem Fußgänger - aber auch alle anderen Verkehrsteilnehmer - daran erinnern, wie wichtig volle Aufmerksamkeit im Straßenverkehr ist.