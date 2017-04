25.04.2017, 13:32 Uhr

Kirchdorf: Tauschmarkt für Baby- und Kinderartikel

KIRCHDORF (red.). Am Sonntag, dem 7. Mai, findet im Dorfsaal Kirchdorf der Tauschmarkt für Baby- und Kinderartikel statt. Einlass Verkäufer 12.30 Uhr, Verkauf von 13 bis 16 Uhr. Man kann gut erhaltene Kinderbekleidung, Spielsachen, etc. verkaufen. Standgebühr je nach Tischgröße 8 bis 10 € (Voranmeldung nötig unter 0699/18010490 oder info@tauschmarkt.net). Für größere Teile (Räder, Kinderwägen, etc.) wird der Verkauf übernommen (Artikel mit Kärtchen mit Namen und Preis versehen). Tortenbuffet. Kuchenspenden werden dankbar angenommen.

