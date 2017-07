"Kuhfrei": Kaiserwinkl & Hohe Salve

15.07.2017, 00:00 Uhr

Teil 3: weitere Tipps fürs Wandern ohne Kuh-Kontakt in den Regionen

BEZIRK KITZBÜHEL (niko). Wie schon in den ersten zwei Service-Teilen unserer Mini-Serie bieten wir diesmal Tipps für "kuhfreies" Wandern für die TVB-Regionen Kaiserwinkl und Hohe Salve."Der TVB Kaiserwinkl hat bereits im letzten Frühjahr in Kooperation mitden Ortsbauern-Obmänner und der Landwirtschaftskammer an alle Bauern, die von der Kammer gestalteten Hinweistafeln in Sachen Almvieh in gewünschter Menge finanziert und zur Verfügung gestellt. Auch auf unserer Homepage wird darauf hingewiesen, wie man sich auf den Almen gegenüber Kühen zu verhalten hat. Wir können in unser Region bisher über keine nennenswerten Vorfälle ("Kuhattacken", Anm.) berichten", schildert TVB-GF Thomas Schönwälder.

Rund um den Gipfel

Als "kuhfreie" Wanderwege werden der Schmugglerweg Klobenstein (von Kössen bis zum Wallfahrtsort Klobenstein/Hängebrücke, 3,1 km), die Wanderung zur Riederalm in Walchsee, 2,5 km) und der Weg zur Kugelwand-Haurauspitze (Walchsee, 3,4 km) empfohlen (alles auf www.kaiserwinkl.com).Die Ferienregion Hohe Salve empfiehlt besonders den Sonnenweg Hohe Salve (Ausgangspunkt Gipfel Hohe Salve). Dies ist ein Panoramarundweg um den Gipfel mit herrlichem 360-Grad-Blick. "Der Weg ist gut befestigt, Kinderwagen-tauglich und nach eigenem Ermessen auch rollstuhltauglich", so Christina Aufschnaiter vom TVB.Sie schränkt jedoch ein: "Es gibt jetzt ein ganz kleines Stück, das durchquert werden kann, wo man auf Kühe treffen kann. Irgendwo und irgendwann besteht eben immer die Möglichkeit, auf gealptes Vieh zu treffen. Man kann diesen Bereich durchqueren oder den Weg zurück nehmen", so Aufschnaiter.Empfohlen wird auch der Fuchsweg in Wörgl (7,1 km, zur Möslalm im Inntal). Abgesehen davon: Das großzügige Netz an Wanderwegen bietet für jede Kondition die richtige Herausforderung. Auch für Familien mit kleinen Kindern ist immer was dabei (Info: www.kitzalps.com/hohe-salve).Fotos: Kogler, TVB Wilder Kaiser, Hohe Salve/Trinkl