Muttertagskonzert der Musikkapelle Kössen

14.05.2017, 18:44 Uhr

Herbert Scharnagl wurde zum Ehrenobmann ernannt.

Das traditionelle Frühjahrskonzert der Bundesmusikkapelle Kössen fand am vergangen Samstag im ausverkauften Veranstaltungszentrum statt. Es wurde wieder ein musikalischer Leckerbissen von höchster Qualität geboten, auch Solisten und Ehrungen standen dabei im Mittelpunkt. Zahlreiche Ehrengäste liesen sich das Konzert in Kössen nicht entgehen, u.a. Bezirksobmann Michael Werlberger, Bezirkskapellmeister Alois Brüggl und Bezirksstabsführer Gerald Embacher.KÖSSEN(jom).Kapellmeister Martin Scharnagl hatte sich für seinen Auftritt bestens vorbereitet und ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, Helmut Opperer moderierte professionell durch den Abend.Geboten wurden traditionelle Märsche, Walzer und Polkas ebenso wie moderne und beschwingte Arrangements wie etwa „ Golden Swing Time“ und „Moment for Morricone“. Auch ein Stück aus der Feder von Kapellmeister Martin Scharnagl selbst, die Ouvertüre „Alpine Inspirations“ kam zur Aufführung.Beachtenswert waren die Solisten Helmut und Erwin Gründler mit dem Tenorhornstück „“Tenoristenflirt“. Ebenso begeistert war das Publikum von den Solisten Johanna Schweinester und Theresa Dagn auf der Querflöte mit dem Stück „Twinkling Flutes“.

Natürlich wurde der würdige Rahmen in der vollbesetzten Mehrzweckhalle genützt, um Ehrungen durchzuführen.10 Jahre bei der BMK: Johanna Schweinester und Bianca Huber30 Jahre bei der BMK: Andreas Gruber40 Jahre bei der BMK: Helmut Bachmann und Helmut Gründler sen.Jungmusiker-Leistungsabzeichen erhielten: Laura Schwaiger, Sandra Loferer, Linda Leitner und Christoph LehrbergerDer Höhepunkt des Abends war eine besondere Ehrung für Herbert Scharnagl, er wurde zum Ehrenobmann ernannt. Scharnagl war drei Jahrzehnte als Obmann bei der Musikkapelle Kössen tätig.