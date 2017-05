„Natur im Garten“ Auftaktveranstaltung in Kössen

08.05.2017, 09:46 Uhr

Die Gemeinde Kössen ist auf dem Weg zur Natur im Garten Gemeinde.

KÖSSEN(jom).Auf den Grünflächen, Blumenbeeten aber auch Straßen und Plätzen der Gemeinde werden keine Pestizide, kein Kunstdünger und kein Torf mehr verwendet, dies sind die Kernkriterien der Aktion „Natur im Garten“. Die Aktion steht für eine naturnahe Gestaltung und ökologische Bewirtschaftung und den Einsatz von heimischen und wertvollen Pflanzen. Solche Naturgärten schaffen nicht nur einen Ort zum Erholen sondern auch Lebensraum für Pflanzen und Tiere und schaffen ein angenehmes Kleinklima. Das Projekt „Natur im Garten“ in Tirol ist eine Initiative des Tiroler Bildungsforums mit Unterstützung des Landes Tirol.

Aus diesem Anlass veranstaltete die Gemeinde Kössen mit dem Ost- und Gartenbauverein am vergangenen Samstag den 1. „Gartennachmittag“ in der Aula der Turnhalle. Hier gab es Kurzvorträge und praktische Tips zu Natur im Garten: Gartengestaltung, Gartenpflege, heimische Gehölze, ökologischer Plfanzenschutz, Permakultur. Sehr beliebt war auch der Forscherexpress für Kinder und ein Pflanzen(tasuch)markt des OGV.Der Spaß am Garteln wird mit der Zeit immer größer, beginnen müssen wir mit dem ersten Schritt, so der Obmann vom OGV Georg Mayr.