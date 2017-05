Patinnen für geflüchtete Frauen im Bezirk Kitzbühel gesucht

11.05.2017, 11:40 Uhr

Das Projekt MARJAM ist eine Initiative des Landes Tirol und unterstützt persönliche Kontakte zwischen hier lebenden und neu zugezogenen Frauen in Form von ehrenamtlichen „Patenschaften“.Ziele sind die Unterstützung von asylsuchenden, asylberechtigten und subsidiär schutzberechtigten Frauen in Tirol bei der Integration, im Besonderen beim Kennenlernen der Aufnahmegesellschaf. Das Projekt will die eigenständige Existenzsicherung für Frauen mit Flucht- / Migrationsgeschichte ermöglichen und die Akzeptanz für Geflüchtete in der Aufnahmegesellschaft erhöhen.