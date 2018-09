Rotes Kreuz bei Suche fündig

12.09.2018, 12:22 Uhr

Standort für Neubau der Rot-Kreuz-Stelle in Kitzbühel dürfte fix sein

KITZBÜHEL/BEZIRK (niko). Wie bereits berichtet dürfte die Suche nach einem neuen Standort für das Rote Kreuz (Ortsstelle Kitzbühel sowie Bezirksstelle) zu Ende sein. Das ins Visier genommene Grundstück westlich der Eurotours-Zentrale zwischen Bundesstraße und Bahnlinie scheint nun fix zu sein, wie aus einem Bericht von Bgm. Klaus Winkler im Gemeinderat hervorgeht."Die betroffene Grundfläche wäre rund 3.100 m2 groß, die Entwicklung erfolgt in Abstimmung mit Naturschutz und Raumordnung. Ein Biotop müsste umgelegt werden, wobei die Fläche größer würde, ebenso könnte der Eurotours-Spielplatz vergrößert werden. Eine weitere Teilfläche von 1.885 m2 könnte für eine weitere künftige Bebauung ins Auge gefasst werden, das bleibt jedoch noch offen bzw. dafür soll der Bedarf erhoben werden", so Winkler.

Das neue Gebäude soll per Baurechtsvertrag (kein Verkauf der Grundfläche, Anm.) errichtet werden. "Die Details sind noch offen, die Gremien sind damit befasst. Für uns ist wichtig, dass die Organisation in der Stadt bleibt", so Winkler. Bekanntlich hatten auch Umlandgemeinden Interesse an der Ansiedlung der RK-Bezirksstelle gezeigt. Ein Ausbau am Standort in der Wagnerstraße ist nicht möglich, weshalb sich die Verantwortlichen seit längerem auf die Suche nach einem passenden Standort für einen Neubau machten.Das Rote Kreuz wird seine Pläne noch im Gemeinderat öffentlich präsentieren.