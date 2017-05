Sehr positiver Jahresabschluss in Gemeinde Westendorf

11.05.2017, 14:51 Uhr

Die Gesamteinnahmen im ordentlichen und außerordentlichen Haushalt ergaben 12,2 Mio. €, die Gesamtausgaben 9, 4 Mio. €, woraus sich ein Gesamtsollüberschuss von 2.76 Mio. € errechnete. Der Verschuldungsgrad betrug niedrige 5,45 %. Der Schuldenstand betrug zum Jahresende 4, 4 Mio. €.

Die Gemeinde verfügt über Rücklagen von 1, 5 Mio. €. Die Haftung für das Klärwerk beträgt rund 2,5 Mio. €, für das BKH St. Johann 1,5 Mio. € und für die Golfplatz Hohe Salve-Brixental Errichter GmbH 228.286 Euro.Das Partizipationskapital an den Bergbahnen Westendorf weist einen Wert von 310.000 €, die Beteiligungen am Golfplatz 205.000 € und an den Bergbahnen 1, 2 Mio. € auf.