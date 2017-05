St. Johann: KochArt mobil am Wochenmarkt

05.05.2017, 13:49 Uhr

Die besten Köche aus der Region zeigen ihre kulinarischen Künste am Wochenmarkt St. Johann.

Almschwein und Bachforelle

ST. JOHANN (elis). Eine Radieschensuppe mit Wiesenkräutern und Radieschenstrudel oder lieber ein gebratenes Saiblingsfilet mit Mairübe, Kohlrabi und Bärlauch? So, wie die Gerichte am St. Johanner Wochenmarkt beim „Foodtruck“ der KochArt Kochprofis auf den Teller kommen, sind sie jedenfalls fast zu schaden zum Essen. So großartig die Speisen aussehen, so gut schmecken sie auch.Sechs Mal kochen die besten heimischen Köche in den kommenden Wochen aus regionalen Zutaten besondere Gerichte (jew. Fr. 10 bis 17 Uhr). Jeder Termin steht dabei unter einem anderen Motto. Eröffnet wurde der regionale Kochreigen am 5. Mai mit Kräutern und Frühgemüse (auf Saiblling oder Suppe).Am 9. Juni dreht sich alles um die Tiroler Bachforelle, am 14. Juli kommt das Brixentaler Berghendl auf den Teller, das feine Almschwein wird am 18. August serviert, am 29. September gibt es heimisches Lamm und, last but not least, lässt am 6. Oktober das heimische Wild grüßen.

Alles vor Ort

Die Weinkiste St. Johann liefert die passenden Tropfen zu den Menüs, die auch zuhause nachgekocht werden können – Zutatenlisten und Rezepte liegen direkt beim „KochArt-Foodtruck“ auf und, praktischerweise, lassen sich alle Zutaten am Wochenmarkt erstehen.Um nicht nur dem eigenen leiblichen sondern auch dem Wohle anderer zu dienen, unterstützt die KochArt mit der Anmietung des Bewirtungsanhängers (dem Foodtruck) die St. Johanner Hilfsgemeinschaft - einen Verein, der sich für in Not geratene Familien aus der Region einsetzt.Infos: www.kochart.tirol