Teilnehmerrekord bei Kinderfreunde-Ausflug

04.10.2017, 16:08 Uhr

„Es freut uns sehr, dass sich unser jährlicher Vereinsausflug inzwischen zu einer Institution entwickelt hat und sich so regen Zuspruchs erfreut,“ so Kinderfreunde-Vorsitzender Dominik Bertsch.60 Attraktionen warteten auf die Besucher aus Kitzbühel im Park, die Busfahrt wurde mit Kasperltheater-Einlagen verkürzt.Am 26. Oktober findet auch heuer wieder die KidzBuggyChallenge statt. Dabei wird in Familienteams etwas für den guten Zweck getan.Info: www.kinderfreunde-kitzbuehel.at