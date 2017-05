Theater "Da Schandstich" von Peter Landstorfer am 19. und 20. Mai

Das Landstorfer Ensemble lädt ein zum bayerischen Drama."As Lebn is koa Himmespui... D'Liab lupft di nauf, ganz leicht, ganz g'schmaach, wenns die packt hat, wenns di so richtig am Grawattl hat, soweit nauf, dass die nach de Stern bucka muasßt."Es sind keine einfachen Zeiten für Theresia am Kalteiser Hof zu Truchtlaching. Der Altbauer Arb führt ein hartes Regiment und vor allem sie, die Vöderdirn, muss sehr unter seinen Stimmungsschwankungen leiden. Doch dann tritt ein Geheimnis ans Tageslicht, und das Leben der tapferen Magd wird zur wahren Hölle ...

Datum: 19. und 20. Mai 2017Ablauf:Spielbeginn ist um 20:30 Uhr, Einlass ist um 19:30 Uhr.Keine Pause, Ende ca. 22:30 Uhr.Der Veranstalter behält sich die Platzeinteilung vor.Kartenvorverkauf:Karten für € 15,00 erhalten Sie im Sparmarkt Niederau(€ 3,00 davon gehen als Spende an den Sozialsprengel Wildschönau)Spielstätte:Stadel im Almdorf Niederau, Wildenbach 168, 6314 WildschöanuBitte beachten Sie, dass dieses Stück für Kinder unter 12 Jahren nicht geeignet ist!weitere Infos unter www.landstorfer-ensemble.de