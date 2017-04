Über 14 Millionen Euro abgerechnet

26.04.2017, 14:12 Uhr

Positive Jahresrechnung in Kirchberg; Schuldenstand sank, Überschuss 528.000 Euro

KIRCHBERG (niko). Bei Einnahmen von 14,7 und Ausgaben von 14,17 Millionen Euro ergab sich in der Jahresrechnung 2016 der Gemeinde Kirchberg ein Überschuss von 528.000 Euro. Der Rechnugnsabschluss wurde im Gemeinderat mit 15 Stimmen (von 17) beschlossen. Der Schuldenstand wurde um 1,1 Mio. € auf 11,2 Mio. € reduziert, der Verschuldungsgrad sank auf 38,16 %; die Einnahmen aus der Kommunalsteuer stiegen um 75.000 € auf 1,2 Mio. €; die eigenen Steuern der Gemeinde summierten sich auf fast 2,9 Mio. €, die Ertragsanteile brachten rund 5 Mio. € in den Gemeindesäckel. "Wir konnten in den letzten Jahren große Vorhaben realisieren; der Zuzug weiterer Firmen brachte weitere Arbeitsplätze und damit auch Einnahmen", so Bgm. Helmut Berger.Der Personalstand der Gemeinde reduzierte sich seit 2013 von 70 auf nunmehr 60 Vollzeitäquivalente.

"Der wirkliche Erfolg ist jedoch aus den fortlaufenden Einnahmen und Ausgaben ohne Schuldendienst ersichtlich. Bei fortlaufenden Einnahmen von 12,6 Mio. € und Ausgaben von 9,14 Mio. € ergab sich der höchste bisher erreichte fortdauernde Überschuss (ohne Schuldendienst) von 3,4 Mio. €. Die Einnahmen sind kontinuierlich gestiegen, die Ausgaben erneut gesunken", resümierte Amtsleiter Kurt Hainbuchner.