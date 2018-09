Viele Straßensanierungsarbeiten in Kössen

06.09.2018, 12:45 Uhr

Demnächst wird auch die erste Schicht der Asphaltdecke im Siedlungsgebiet Schwabenfeld fertiggestellt werden. Die feine Schicht wird nach Beendigung der gesamten Baumaßnahmen (vorraussichtlich in zwei Jahren) ergänzt.Das jährliche Gemeindebudget zu Erneuerung der Straßen belauft sich auf 200.000 Euro. Der Betrag wird heuer wieder komplett ausgeschöpft, wobei die anfallenden Kosten in der Schwabendfeld-Siedlung nicht dazuzählen", so Kössens Bürgermeister Reinhold Flörl.Das asphaltierte Straßennetz der Gemeinde erstreckt sich auf rund 70 Kilometer.