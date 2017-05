Von Kössen zur Kirche Maria Klobenstein

02.05.2017, 19:38 Uhr

Wallfahrt der Veteranenvereine aus Bayern und Tirol

SCHLECHING/KÖSSEN – Die Wallfahrt der Veteranenvereine aus Bayern und Tirol führt seit vielen Jahren von Kössen an den Kreuzwegstationen vorbei zur Wallfahrtskirche Maria Klobenstein an der Grenze zu Bayern. Martin Gründler, Obmann des veranstaltenden Tiroler Kameradschaftsbundes Kössen, führte den Zug an und freute sich über die zahlreichen Abordnungen, die teilnahmen.

An dem langen Zug waren die Krieger- und Soldatenkameradschaft Schleching mit ihrem Vorsitzenden Emil Huber, der Bürgermeister von Schleching, Josef Loferer, der Trachtenverein „d’Gamsgebirgler“ mit Vorstand Andi Hell und etliche Röckefrauen sowie der Patenverein Reit im Winkl und Krieger- und Soldatenkameradschaft Sachrang mit Vorstand Herbert Hoyer -jeweils mit Fahnenabordnungen- beteiligt.Aus Tirol beteiligten sich die Kameradschaftsvereine aus Kössen, Walchsee, Schwendt, Ebbs und Kitzbühel. Martin Gründler freute sich bei der Begrüßung in der Kirche auch über die Teilnahme von Ehrenpräsident Hermann Hotter und Bezirks-Obmann Hans Peter Koidl.Die Messe hielt Pfarrer Rupert Toferer. Er erinnerte an den diesjährigen 100. Jahrestag der Erscheinungen Mariens in Fatima/Portugal und fand, dass deren Botschaft als Rosenkranzkönigin bis heute hochaktuell ist. Er begrüßte das Anliegen der Pilger zur Gottesmutter für den Frieden im eigenen Herzen, in der Familie, in den Gemeinden und Städten und in der ganzen Welt.Nach der Messe traf man sich in der Wirtschaft am Klobenstein zum gemütlichen Beisammensein und Gedankenaustausch. Hier wurde vom Olm-Trio zünftig aufgespielt.(Text Sybilla Wunderlich)