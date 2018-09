"Von St. Johann in die Welt und wieder zurück"

07.09.2018, 10:44 Uhr

Jeunesse St. Johann feiert 40-jähriges Jubiläum mit Künstlern mit Bezug zum Ort

ST. JOHANN (jos). Seit 40 Jahren finden Konzerte der Jeunesse musicale in St. Johann statt. Bis dato gingen 250 Abendkonzerte, 63 Kinderkonzerte und 25 Familienkonzerte über die Bühne. Zum großen Jubiläum holte man sich etablierte Künstler mit einem Bezug zu St. Johann mit ins Boot."Wir hatten heuer den Wunsch, zum Jubiläum St. Johanner Künstler, die internationale Erfolge feiern, einzuladen. Unter ihnen befinden sich Charly Fischer, Martin Mallaun, Alois Eberl, Daniela Koch, Hans Gasteiger und David Bergmüller", so Jeunesse Geschäftsstellenleiter Thomas Reiner. "Ich freue mich über diese Synergien der Jeunesse-Veranstaltungen. Die Zusammenarbeit mit MUKU (Musik und Kultur St. Johann, Anm. d. Red.) und den Schulen sollte noch viel intensiver sein.", so Gemeinderätin und Kulturreferentin Christine Gschnaller. Jeunesse wird von der Gemeinde finanziell unterstützt. "Ohne die Hilfe der Gemeinde wären diese Veranstaltungen nicht möglich", stellt Reiner klar.

Weltmusik in St. Johann

"Karneval" in der Alten Gerberei



Die Programmzusammensetzung reicht mit der musikalischen Bandbreite von Kammermusik und Orchesterkonzerten über Weltmusik, Jazz und neuer Musik bis hin zu innovativen Kinder- und Jugendkonzerten. "Wir wollen mit unseren vier Schulkonzerten junge Künstler fördern bzw. jungen Menschen die Musik näherbringen. Das ist die Quintessenz", so Reiner. Die Schulkonzerte finden in Zusammenarbeit mit Schülern aus dem BG/BORG, der Volksschule und der Neuen Mittelschule statt.Seit 1979 gibt es heuer auch erstmals ein "Jeunesse-Startup": In einem kostenlosen Bonus erlebt das Publikum musikalische Talente der nächsten Generation. In halbstündigen Vorkonzerten beweisen ausgewählte Musikschüler ihr Können. So präsentiert sich das Ensemble "Flutelichter" der Landesmusikschule St. Johann (Klasse Bernhard Winkler, 1. Preis beim Bundeswettbewerb "prima la musica", Anm. d. Red.) vor dem Konzert der international anerkannten Flötistin Daniela Koch.Der Auftakt zum Jubiläumsprogramm findet am 23. September um 19.30 in der Alten Gerberei statt. Die Künstler Anna Lang, Alois Eberl und Luis Ribeiro spielen "Sinfonia De Carneval" - ein musikalisches Portrait phantastischer Karnevalgeschichten. Über das weitere Programm werden die BEZIRKSBLÄTTER berichten.