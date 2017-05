Weiterarbeit an der Kössener Straße

03.05.2017, 11:50 Uhr

Für den Ausbau des Abschnitts "Forellenhof" wurden mittlerweile wichtige Verhandlungen durchgeführt, womit das Land Tirol die Planungen weiterführen könne, so Dagn.Der betroffene Anrainer (Simon Hechenberger, Anm. d. Red.) habe angesucht, die Detailplanung fertig zu stellen und das Straßenbauprojekt an der B 176 "Kössener Straße" umzusetzen. "Es gibt auch Bedingungen, die Hechenberger formliert, unter welchen er dem Straßenbau zustimmen würde", berichtete Dagn dem Gemeinderat. In diesem Bereich ist eine Sanierung sowie der Bau eines Gehwegs vorgesehen.