Wenn die Seele Hilfe braucht – 20 Jahre Psychosozialer Pflegedienst St. Johann

04.05.2017, 11:30 Uhr

Burn-Out und Depressionen sind kein Tabu mehr - Schizophrenie und Persönlichkeitsstörungen nach wie vor. Ein Besuch beim Psychosozialen Pflegedienst in St. Johann.

ST. JOHANN (elis). Für einige Menschen braucht es einen Raum, an dem sie Dinge sagen können, die man normalerweise nicht erzählt. Von Erlebnissen berichten können, die man in einer Gesellschaft ohne diesen "Stempel" verschweigt. Es geht dabei oft um Wahnsinn und Verrücktheit, um höllische Verzweiflung oder Angst. Verrückt zu sein, so das Motto des Psychosozialen Pflegedienstes St. Johann, das ist eine Frage der Perspektive.Für Betroffene von geistigen und seelischen Krankheiten ist es vor allem wichtig, wie die Gesellschaft, in der sie leben, mit ihnen umgeht. Seit 20 Jahren werden Menschen mit psychischen Erkrankungen und Beeinträchtigungen im Psychosozialen Pflegedienst in St. Johann betreut. In einigen Bereichen, etwa bei Burn-Out oder Depressionen, ist auch die Gesellschaft den Betroffenen gegenüber aufgeschlossener geworden. Handelt es sich jedoch um Schizophrenie oder andere Persönlichkeitsstörungen, leiden Betroffene nach wie vor unter Stigmatisierung.

20 Jahre „verrückt“ in St. Johann

Genug Platz, zu wenig Arbeit

Der PSP bietet in St. Johann seit nunmehr 20 Jahren Hilfe für Betroffenen von psychischen Erkrankungen. Bereichskoordinatorin Claudia Gruber ist seit 2008 für die Betreuung zuständig. Zusammen mit KlientInnensprecherin Dijana Korbes, GF des PSP Tirol, Karl-Heinz Alber und Christl Bernhofer, Obfrau des Sozialausschusses St. Johann, lud sie zum Tag der offenen Tür in die Räumlichkeiten des PSP.Seit 2009 steht neben dem Tageszentrum des PSP in der Bahnhofstraße 7 eine betreute Wohngemeinschaft in der St. Johanner Salzburgerstraße zur Verfügung. Elf MitarbeiterInnen betreuen die KlienteInnen in der Marktgemeinde.„Meist habe die Menschen mehrere stationäre Aufenthalte hinter sich, bevor sie zum PSP kommen“, so die Bereichsleiterin. „Im Schnitt befinden sich unsere KlientInnen dann etwa drei Jahre und drei Monate in unserer Betreuung. Wir haben mehr weibliche KlientInnen als männliche. Das liegt aber vor allem daran, dass sich Frauen eher Hilfe suchen als Männer.“ Die Hauptaufgabe des PSP liegt im aufsuchenden Dienst. Depressive Menschen werden zuhause besucht. Der PSP selbst finanziert sich über das Land Tirol und einkommensabhängigen Selbstbehalten.„Motivation, Sicherheit und Wertschätzung“, so KlientInnensprecherin Dijana Korbes, „das ist wichtig für alle, die hier betreut werden. Dazu werden Ausflüge, Werkgruppen, kognitives Training und vieles mehr angeboten.“ Meist leiden die KlientInnen an affektiven Störungen und Schizophrenie. Allerdings, so der GF, sei das Hauptproblem die Stigmatisierung am Land. Der Großraum Innsbruck sei offener psychisch Kranken gegenüber. "Vor allem wenn es um Schizophrenie geht", so Alber, "befinden wir uns am Land noch in der 50ern des vorigen Jahrhunderts."Der Bedarf an Plätzen für psychisch Kranke ist in St. Johann gedeckt. Was allerdings benötigt wird, sind Arbeitsplätze für die Menschen. „Sozioökonomische Betriebe, die von Menschen mit psychischen Erkrankungen und Profis gemeinsam geführt werden, das wäre ein wichtiger Schritt. Damit könnten sich die Menschen einen Gutteil ihres Bedarfes auch selbst erarbeiten und wären so auch ökonomisch unabhängiger“, so Alber.In ganz Tirol gibt es zur Zeit keine 15 Dauerarbeitsplätze für psychisch Kranke. Dabei könnte ein Teil der KientInnen durchaus in Betrieben arbeiten, wenn der Job nicht zu komplex und relativ stressfrei ist.Im Juli 2008 wurde als Ergänzung zum PSP die Arbeitsinitiative St. Johann gegründet. Sie versteht sich als Ergänzung zum Angebot des PSP. Dabei werden Kompetenzen wie Belastungsfähigkeit, Ausdauer, Verlässlichkeit oder Konfliktfähigkeit trainiert. Neue Auftraggeber für diese Initiative werden immer wieder gesucht. Zur Zeit betreut der PSP zB. eine Schule und das Krankenhaus mit Hausmeistertätigkeiten. Seit Kurzem bietet die Arbeitsinitiative auch einen Bügelservice an. Der Wiedereinstieg in den Arbeitsprozess ist für die KlientInnen ein bedeutender Schritt in Richtung Alltagsnormalität und ein Schritt zurück in eine Gesellschaft ohne Stempel.Weitere Infos unter www.psptirol.org