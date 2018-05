Wer gibt, gewinnt!

03.05.2018, 17:00 Uhr

Im erfolgreichsten Netzwerk für Empfehlungsmarketing treffen sich weltweit jede Woche mehr als 8.300 regionale Unternehmergruppen, die branchenübergreifend Kontakte austauschen und ihre Geschäftsbeziehungen im Zuge eines gemütlichen Unternehmerfrühstückes vertiefen. In St. Johann in Tirol hatte am 03. Mai das neu geborene und somit 7. Tiroler BNI Chapter mit dem Namen „Wilder Kaiser" zur Gründungsveranstaltung für den Bezirk Kitzbühel geladen.

100 interessierte Unternehmerinnen und Unternehmer folgten der Einladung und füllten den Veranstaltungssaal vom Hotel und Wirtshaus Post bis auf den letzten Stuhl. Die Mitglieder der Unternehmergruppe genossen gemeinsam mit den Gästen die Netzwerkatmosphäre. Die in Summe acht anwesenden Bürgermeister der umliegenden Gemeinden waren von der frühmorgendlichen Energie im Raum sichtlich begeistert. Allen voran der Lokalbürgermeister der Marktgemeinde St. Johann in Tirol – Mag. Stefan Seiwald, der in seinen Worten die Wichtigkeit der regionalen Vernetzung lokaler Unternehmer unterstrich.In der Aufbauphase dieser Gruppe konnten alleine in den letzten vier Monaten 125 Geschäftsempfehlungen miteinander ausgetauscht und über 1 Mio Euro Mehr-Umsatz für heimische Betrieb erwirtschaftet werden. Das führte dazu, dass sich das BNI Chapter Wilder Kaiser den internationalen Titel „HALL OF FAME“ mehr als verdient erarbeitete. Es ist dabei das erste Chapter in Tirol. Eine großartige Bilanz, wie Tirol Direktor Enrico Maggi erzählt: "Wir verändern die Art und Weise wie Menschen miteinander Geschäfte machen, indem wir neue Strategien für lokale Unternehmen aufzeigen. Partnerschaftlich und wertschätzend. Einer Ellenbogenmentalität schenken wir bei uns keine Chance. Unser grundlegendes Erfolgsrezept richtet sich an alle Unternehmersparten. Dem Mitbewerber einen Schritt voraus zu sein ist in Zeiten von weltweiten Einkaufsmöglichkeiten übers Internet und immer härter werdenden Marktanforderungen wichtiger denn je. BNI perfektioniert seit über 30 Jahren Empfehlungsmarketing mit branchenübergreifenden Unternehmen auf allen Kontinenten dieser Erde. Egal mit welchem Unternehmer man heute spricht, die Meinung ist überall die Gleiche. Die persönliche Empfehlung eines Produktes oder einer Dienstleistung durch einen zufriedenen Kunden oder Geschäftspartner ist auch heute noch eine der wertvollsten Werbungen".Das wöchentliche Unternehmerfrühstück des BNI Chapter Wilder Kaiser findet jeden Dienstag von 6:45 bis 8:30 Uhr im Hotel und Wirtshaus Post in St. Johann in Tirol statt. Unternehmer und Interessierte sind herzlich als Gäste willkommen. Anmeldung einfach unter www.bni-tirol.at230 Tiroler Unternehmer im NetzwerkIn Tirol sind derzeit 230 regionale Unternehmen in sieben Unternehmerteams, intern Chapter genannt, aktiv. Wichtigste Säule dieser Unternehmerteams sind verbindliche wöchentliche Frühstückstreffen, die morgens um sieben Uhr beginnen. Diese Meetings sind klar strukturiert, im Mittelpunkt stehen dabei Kurzpräsentationen der Mitglieder, Beziehungsaufbau und die Weitergabe von qualifizierten Geschäftsempfehlungen, die zu mehr Umsatz für alle Beteiligte führen.BNI® wurde 1985 von Unternehmensberater Dr. Ivan Misner in Arcadia (USA) gegründet und ist heute mit 8.211 Unternehmerteams in 71 Ländern auf allen 5 Kontinenten präsent. 2017 haben 227.000 Unternehmer ein Geschäftsvolumen von 12 Milliarden Euro erwirtschaftet. (Stand 01.01.2018).Das erklärte Ziel: Mehr Umsatz durch neue Kontakte und Geschäftsempfehlungen. Zu den wesentlichen Merkmalen der bewährten Plattform zählen: Orientierung an messbaren Ergebnissen, Exklusivität der regional vertretenen Berufssparten, Provisionsfreiheit sowie die jährliche Qualifizierung über Aktivität und Leistung. BNI ist ein absolut neutrales und unabhängiges Unternehmernetzwerk.