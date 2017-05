Wichtige Straßen-Vorhaben werden umgesetzt

12.05.2017, 09:57 Uhr

Viele wichtige Projekte hat das Baubezirksamt Kufstein auch im Bezirk auf der Agenda.

BEZIRK KITZBÜHEL (niko). Baubezirksamts-Leiter Erwin Obermaier und Jürgen Wegscheider präsentierten laufende Straßen-Projekte, Planungen und Visionen für Straßen-Neubauten, Sanierungen und bauliche Erhaltungen im Bezirk."Für die Langau/Kitzbühel hoffen wir auf eine Umsetzung 2018; hier gilt es die Verkehrssicherheit zu erhöhen, bessere Anbindungen an die B 161 zu erreichen; dazu sind zwei Kreisverkehre geplant. Das Projekt ist weit gediehen. Derzeit führt die Stadt noch Verhandlungen mit einem maßgeblichen Grundbesitzer", so Obermaier.

Belagsarbeiten

Ungeklärt

Wegen Unfallhäufigkeit wird die "Grenzbrücke" (Fieberbrunn - St. Johann) an der B 164 neu gebaut. Zudem wird eine gefährliche Kurve (Höhe Vital) entschärft ("harmonische Neutrassierung"). Verhandlungen laufen noch, eine Umsetzung ist für 2018 geplant. Hier soll auch der Radweg Richtung Fieberbrunn fortgesetzt werden, wobei das BBA als Koordinator dient.In Planung ist eine umfangreiche Sanierung der Kössener Straße (B 176) im Bereich Griesenau - Hohenkendl (Schwendt). "Wegen der vielen Mängel muss hier eine umfassende Sanierung bzw. ein Neubau erfolgen", so Wegscheider. Ein Zeitplan steht noch nicht fest.Auch an einer Lösung für den Abschnitt "Forellenhof" wird gearbeitet bzw. von der Gemeinde verhandelt.Hohe Priorität hat die Entflechtung und Erhöhung der Verkehrssicherheit an der B 178 im Gewerbegebiet St. Johann (Obi etc.). "Hier gibt es eine Unfallhäufung und die Ein-/Ausfahrten sind ein großes Problem. Wir verhandeln und beraten seit Jahren, nun wollen wir bis 2018 zur Tat schreiten. Es wird neue Einfahrtlösungen geben (oberhalb Obi, Koasapark) und drei intelligente Ampelanlagen sowie zwei Fußgängerquerungen. "Lösung gibt es nur gemeinsam mit den Betrieben; wir haben hier eine innerstädtische Verkehrssituation. Das ganze wird kein Allheilmittel sein, Staus gibt es bereits und wird es auch nach den Umbauten geben, aber insgesamt wird die Situation verbessert", so Obermaier. Für eine mögliche Verlängerung der Unterflurtrasse soll es eine Studie geben.Am Pass Strub soll eine Unfallhäufungsstelle entschärft werden (bessere Verkehrsführung). Der Zeitplan dafür ist noch offen.Am Grafenweg (Hopfgarten) kommt eine Kompletterneuerung auf 500 Metern Strecke. "Hier ist im Sommer eine Totalsperre nötig", so Wegscheider. Bei der Kohlhoferbrücke an der L 202 in Reith wartet man derzeit auf den Wasserrechtsbescheid (hier läuft ein Enteignungsverfahren, Anm. d. Red.).Bis Ende Juni dauern die Arbeiten an der Salzburger Straße in Kitzbühel an. "Die Baufirma arbeitet sehr gut; an den verlängerten Wochenenden stellen wir die Arbeiten ein und führen die Straße zweispurig", so Obermaier.> Fieberbrunn: umfassende Sanierungen B 164 (läuft)> B 164 Sanierung Grenzbrücke - Aasverbrennung (Herbst)> Asphaltierung Klausnerhöhe - Klausen (Kirchberg) im Herbst> B 176 in Kössen - Kreisverkehr - Staffenbrücke (bis Ende Juni)> Pillerseestraße - Öfenschlucht (Mai/Juni)> Erpfendorfer Straße, Hager - Aschenau (läuft, Sperre am 16./17. Mai)> In Planung: Kirchberg-Bockern, Sanierung B 170Ein möglicher Kreisverkehr in Westendorf bei der "Hofer-Kreuzung" wird vom Baubezirksamt nicht forciert (Stichwort "Tankstelle", Ausfahrt, Unfallstelle). Für Going (Kreuzungsbereiche B 178) laufen gemeinsam mit der Gemeinde "ergänzende Planungen". "Durchaus möglich" sei eine neue Ausfahrt von der Bundesstraße im Bereich Eichenhalle (diese soll abgerissen werden, Anm.).Für eine Umfahrungsvariante bzw. einen Kreisverkehr in Hopfgarten sei die Gemeinde am Zug. "Diese ist mit einem Planungsbüro dabei, ihre Wünsche zu Papier zu bringen; beim Kreisverkehr (eine oder zwei Ebenen) gibt es Auffassungsunterschiede", so Wegscheider.Für die Umfahrung Kitzbühel laufen aufwändige Gespräche mit Grundeigentümern. "Wir wollen gemeinsam mit der Gemeinde zu einem baubaren Projekt kommen; danach ist die Finanzierung das Thema", so Obermaier.Der BBA-Leiter betont auch die Wichtigkeit des Radwegebaus, für den derzeit auch sehr hohe Landesförderungen lukriert werden können (u. a. Brixen - Kirchberg, St. Johann - Going, Fieberbrunn).