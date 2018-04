YFU- Gastfamilie werden – Eine interkulturelle Erfahrung in den eigenen vier Wänden

25.04.2018, 13:58 Uhr

Ob in einem Haus am Land, einer Wohnung in der Stadt, als generationsübergreifendeGroßfamilie oder alleinerziehender Elternteil - bei aller Unterschiedlichkeit haben YFUGastfamilien eines gemein: Sie haben Interesse an anderen Menschen und fremden Kulturen, sind offen für verschiedene Sichtweisen auf die Welt und bieten ein liebevolles Zuhause.

Als jüngster Snowboardlehrer Litauens konnte Martyans (17) es vor seiner Abreise gar nicht mehrer warten endlich die Pisten unsicher zu machen. Die quirlige Paula aus Mexiko (16) hingegen freut sich schon auf das erste Picknick mit ihrer österreichischen Familie! Bevor Radka aus Tschechien (16) sich für ein Austauschjahr in Österreich entschieden hat, hörte sie ihre Mutter oft schwärmen: „Österreich, das Land der Berge, mit einer reichen Geschichte und wunderschönen Straßen.“ Nun freut sich Radka genau dieses Land schon bald ihr zweites Zuhause nicht allzu fern ab der Heimat nennen zu dürfen.Eine Gastmama berichtet: „Das Austauschjahr beginnen die Jugendlichen als Fremde, in ihre Heimat zurück fahren sie als vollwertige Familienmitglieder. Teil dieses Prozesses und der Erfahrung dieser spannenden Zeit zu sein, ist ein großes Geschenk für die Gastfamilien.“Die Jugendlichen aus der ganzen Welt sind zwischen 15 und 18 Jahre alt und werden in Österreich Vollzeit die Schule besuchen. Alle Gastfamilien und SchülerInnen werden das ganze Jahr professionell von YFU betreut.Sie möchten Teil eines jungen Lebens werden, Freundschaften in die ganze Welt knüpfen und interkulturelle Verständigung in den eigenen vier Wänden erleben? Dann freuen sich die Mitarbeiter von YFU von Ihnen zu hören! Unser Büro ist unteroder untererreichbar!Besuchen Sie für weitere Informationen auch unsere Homepage YFU Gastfamilie werden und stöbern Sie vielleicht gleich schon in unseren aktuellen Austauschülerkurzprofilen , die alle im August 2018 zu uns kommen werden.Wir freuen uns auch ambei unserer Informationsveranstaltung im Eltern-Kind-Zentrum Innsbruck (Amraser Straße 5) vonalle Fragen persönlich zu beantworten.