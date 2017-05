Zwei Apfelbäume für das Reformationsjubiläum

14.05.2017, 20:56 Uhr

Am Ende des Tages wurden von den Kindern auch zwei Apfelbäume im Pfarrgarten vor der Christuskirche gemeinsam gesetzt. „Wir möchten mit diesem Projekt anlässlich des Reformationsjubiläums Luthers Willen zur Veränderung auch mit dem Umweltgedanken verbinden.“„Wenn morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.“ Dieser Satz wird Martin Luther zugeschrieben. Ob er ihn je gesagt hat? Keiner weiß es. Mit dem Pflanzen und Hegen eines kleinen Baumes kann aber etwas geschaffen werden, das Hoffnung gibt und in die Zukunft weist. In einer Zeit, die geprägt ist von negativen Schlagzeilen und Zukunftsängsten, ist es wichtig, selbst aktiv zu werden. So können wir mutig und vertrauensvoll unsere Zukunft mitgestalten.