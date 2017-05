Autoslalom-Saison in Kirchberg eröffnet

03.05.2017, 10:04 Uhr

Auftakt zur ATMAS-Rennserie

KIRCHBERG (niko). Am Fleckalm-Parkplatz ging der Auftakt zur heurigen ARBÖ Tiroler Autoslalom-Meisterschaft (ATMAS) in Szene; Veranstalter war wieder der MSC Kitzbühel.Ab heuer wird die Tagesbestzeit unterteilt in „Street“ und „Race“. Somit haben auch FahrerInnen in der Division I-III die Chance, eine Tagesbestzeit einzufahren. Markus Tumler (MSG Vinschgau) konnte mit einer unschlagbaren Zeit von 52.27 Sek. auch zum Auftakt dieser Saison die Tagesbestzeit „Race“ für sich gewinnen. Manfred Nothdurfter und Ramona Rindle zeigten mit einer Zeit von 55.25 bzw. 56.06 Sek. Top-Leistungen. Die Tagesbestzeit „Street“ konnte Mario Scheibenstock in 58.16 Sek. holen.

Sieben Damen wagten sich an den Start: Die Erstplatzierte der Klasse 7, Ramona Rindle (Rennteam Amorgrafik), konnte auch die Damenwertung für sich entscheiden.In der Neufahrerwertung nahmen am ersten Lauf sieben „Rookies“ teil. Thomas Ram (MSC Kitzbühel) gewann seinen ersten Pokal vor Andreas Auer (MSC Gasteig) und Marco Ruberto (MSC Kitzbühel).