Bezirk Kitzbühel: niedrigster Diesel-Anteil in Tirol

20.07.2017, 11:57 Uhr

Beim Anteil der Diesel-Pkw gibt es nicht nur innerhalb von Österreich große Unterschiede, sondern auch innerhalb Tirols. In Reutte fahren sieben von zehn Neuwagen mit Diesel. In Tirol haben die Bezirke Landeck und Innsbruck Land mit 58 Prozent den zweithöchsten Diesel-Anteil. Den geringsten Anteil an Diesel-Pkw hat in Tirol der Bezirk Kitzbühel mit 46 Prozent. In Österreich hat der Wiener Bezirk Liesing mit 27 % der Neuzulassungen den niedrigsten Anteil an Diesel-Pkw.

Auch bei den Fahrzeugklassen variiert der Diesel-Anteil sehr stark. Während dieser bei den in Tirol neuzugelassenen Kleinwagen bei 15 % liegt, ist der Diesel-Anteil bei den SUV mit 66 % mehr als viermal so hoch und in der Oberklasse mit 88 % sogar sechsmal so hoch.