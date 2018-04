Biker holten sich Beistand von „Oben“.

28.04.2018, 17:31 Uhr

Motorradweihe in Kössen mit Diakon Johann Himberger.

KÖSSEN(jom).Zahlreiche Motorradfreunde und Zaungäste kamen am vergangenen Samstag zum Dorfplatz in Kössen. Der Motorradclubunter Obmann Josef Hochgründler lud wieder zur traditionellen Motorradweihe ein. Das Wetter passte optimal und das Motto hieß „All Bikers Welcome“. Die feierliche Segnung der vielen Motorräder von Jung bis Alt wurde von Diakon Johann Himberger durchgeführt. An die 130 Teilnehmer mit ihren Maschinen, von den historischen Zweirädern bis hin zu den neuesten Öfen, waren anwesend, freut sich Hochgründler. Mit mahnenden Worten appellierte Himberger, an die Biker mit Vorsicht und Nachsicht in die Motorradsaison zu fahren und betonte: „Bewahrt euch von dem Rausch der Geschwindigkeit“.Für Speis und Trank war wieder bestens gesorgt. Mit einer Ausfahrt und guter Laune ging das Treffen am Abend wieder zu Ende.