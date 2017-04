01.05.2017, 00:00 Uhr

Diesel-Anteil bei Pkw in Tirol sehr hoch

TIROL (vcö/niko). In Tirol ist der Anteil der Diesel-Pkw mit 59 Prozent (von 393.000 Pkw) deutlich höher als in Deutschland mit 33 %, macht der VCÖ aufmerksam.



Tirol ist damit von den aktuellen Messergebnissen des deutschen Umweltbundesamt besonders stark betroffen. Demnach stoßen neue Diesel-Pkw auf der Straße im Schnitt sechs Mal so viele Stickoxide aus als unter Laborbedingungen ermittelt wird. Zudem verschmutzen neue Diesel-Pkw die Luft bei Null Grad im Schnitt doppelt so stark wie bei 18 Grad. Der VCÖ weist darauf hin, dass neben Anrainern auch die Pkw-Insassen, wenn sie etwa im Stau stehen, große Schadstoffmengen einatmen müssen. "Dieses Ergebnis der aktuellen Abgastests ist für Tirol sehr unerfreulich und relevant", stellt VCÖ-Expertin Ulla Rasmussen fest.

